J. Cole et Dreamville annoncent l'arrivée imminente de "Revenge of the Dremaers III"!

J. Cole et Dreamville rappellent que "Revenge of the Dremaers III" arrive très bientôt.

Il semble que la date de sortie de la compil' Revenge Of The Dreamers III de Dreamville s’approche à grands pas. J. Cole et la plupart des membres du label ont modifié leurs photos de profil sur les réseaux sociaux, suscitant un engouement pour cet album sur la toile. Cole, Ari Lennox, EarthGang, J.I.D, le cofondateur de Dreamville, Ibrahim Hamad et Bas, Luth, Omen et Cozz ont tous changé leur profil en une image jaune sans empreinte.

Le changement des images de profil des membres de Dreamville intervient après que plusieurs associés du label ont teasé la sortie imminente de Revenge of the Dreamers III la semaine dernière. EarthGang, Bas et Omen ont chacun posté sur le projet il y a quelques jours.

La création de Revenge Of The Dreamers III s’est déroulée sur 10 jours en janvier dernier. Cole a invité des membres de son label et un groupe d'invités de stars à Atlanta pour une session d'enregistrement inédite. Des rappeurs tels que Rick Ross, T.I., Big K.R.I.T. et Westside Gunn étaient de la partie. Tay Keith, Kenny Beats et S1 ont notamment contribué à ces sessions.

Des guests d’énorme envergure, des producteurs de qualités forment la pépite Revenge of The Dreamers III.

Cette année est définitivement celle de J.Cole, outre les polémiques autour de son projet KOD, Jermaine Lamarr Cole vit un succès incontestable à chaque sortie, notamment avec le tube Middle Child. De quoi s’attendre à du lourd pour le projet à venir de Dreamville!

Peinda.B.