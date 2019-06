Scarface veut devenir maire de Houston!

Le rappeur Scarface veut se présenter à la mairie de Houston.

Alors que la communauté hip-hop continue de pleurer le décès de Bushwick Bill depuis le 9 juin dernier, Scarface, autre membre des mythiques Geto Boys, transforme l'héritage de ce groupe légendaire en politique pour leur ville natale Houston.



Le rappeur de 48 ans a révélé via Instagram ce samedi 8 juin qu’il mènerait sa première campagne en vue de briguer un siège dans un district du conseil municipal de seize membres de Houston.





"C'est officiel. Je me propose de servir en tant que prochain membre du conseil municipal de Houston pour le district D. Rejoignez notre mouvement", a déclaré Scarface dans la légende.

Un flyer a même été divulgué avec le nom du mouvement, Brad Jordan, le site web de la campagne ainsi que son slogan: "Du peuple, pour le peuple".

Cette annonce a eu lieu deux jours après que Face ait demandé à ses 245 000 followers s'il devait se présenter à ce poste sur son compte Instagram.

"Devrais-je me présenter au conseil municipal de Houston?"



Ce post a suscité de nombreuses réactions positives parmi la communauté hip-hop et les compatriotes de Houston, notamment Willie D, membre de Geto Boys, Slim Thug, T.I., Ice-T, Lil Scrappy, Meek Mill et Big Boi d'Outkast. Les rappeurs américains sont de plus en plus actif pour leur communauté au grand plaisir des oubliés de la société américaine.

Reste à souhaiter bonne chance à Scarface pour les élections du conseil municipal de Houston qui auront lieu le 5 novembre prochain.

Qui a dit que rap et politique ne faisait pas bon ménage?

Peinda.B.