Nipsey Hussle : son meurtrier présumé plaide encore non coupable !

Eric Holder, suspect dans l'affaire Nipsey Hussle clame encore une fois son innocence.

Le grand jury a inculpé le meurtrier présumé de Nipsey Hussle, Eric Holder, ce mardi 21 mai. L’homme âgé de 29 ans a plaidé non coupable encore une fois ! Selon la chaine d'information américaine CBS, il était accusé de meurtre et possession d'arme à feu par un criminel et pour deux chefs de tentative de meurtre et d'agression à main armée.

Les procureurs avaient auparavant inculpé Holder pour meurtre avec préméditation, deux chefs de tentative de meurtre et possession d'une arme à feu par un criminel, pour lesquels il a également plaidé non coupable.

Les deux accusations supplémentaires ont été ajoutées dans l’acte d’accusation du grand jury. L'acte d'accusation signifie également qu'ils peuvent passer une audience préliminaire et se rendre directement au procès. Eric Holder encourt donc une peine maximale de prison à vie s'il est déclaré coupable de toutes les accusations. Nipsey a été tué par balle le 31 mars à l'extérieur de son magasin Marathon Clothing et Eric Holder a été arrêté trois jours plus tard le 2 avril, et, depuis, il ne cesse de clamer son innocence.

Le procureur de district du comté de L.A. l'avait déjà inculpé de quatres chefs d’accusation, mais le procureur a décidé de renvoyer l'affaire devant le grand jury. Non seulement le grand jury a inculpé Holder pour les quatre crimes précédents : meurtre avec préméditation, deux chefs de tentative de meurtre et possession d'une arme à feu par un criminel, mais aussi, il a également ajouté deux chefs de voies de fait avec une arme à feu pour les victimes survivantes.

Eric Holder plaide non coupable mais toutes les preuves semble le désigner comme le coupable de la mort de Nipsey Hussle.



Peinda.B.