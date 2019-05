Kodak Black achète des cahiers pour les étudiants en difficulté !

Kodak Black a acheté 7 000 carnets pour les étudiants à faibles revenus.

Le rappeur Kodak Black nous dévoile une autre facette de sa personnalité, n’en déplaise à ses détracteurs, Kodak est un philanthrope ! Effectivement, J-Black a donné des cahiers à des étudiants défavorisés dans une école de Cleburne, dans le Texas.

Cette donation est survenue après qu’une élève de 14 ans à l’Independant School District de Cleburne, nommée Paige Cook, a lancé une campagne afin que tous les étudiants bénéficient de matériel scolaire. La jeune étudiante réclamait 7 600 cahiers et 60 000 crayons mais avait besoin d’un financement.

C’est à ce moment-là que Black intervient dans l’affaire ! Il s’est porté volontaire pour prendre en charge tous les cahiers une somme totalisant $12 500. Une aubaine pour ces étudiants venant de famille à faibles revenus.

Certains disent que cette action de Kodak est dans le but de racheter son image. Duffle Black était au cœur d’une actualité peu valorisante ces derniers temps, entre la possession d’arme à feu et de marijuana, ses propos déplacés envers la compagne de Nipsey Hussle qui ont entrainés de nombreux clash, le rappeur de Floride n’était pas dans son meilleur jour.

Un comportement qui inquiétait beaucoup son entourage, c’est pour cela que cette œuvre bienfaitrice redore l’image de l’artiste.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Kodak Black investi de son temps et de son argent pour la bonne cause, en effet, durant les fêtes de fin d’années, il s’est déguisé en Père Noel et a distribué de l’argent dans une école maternelle.

Bill K. Kapri, de son vrai nom, est d’ores et déjà un artiste à part entière qui n’oublie pas les plus démunis…

Peinda.B.