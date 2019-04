YG clashe 6ix9ine dans son nouveau morceau “Stop Snitchin” !

YG clashe la “balance” 6ix9ine dans son nouveau morceau “Stop Snitchin” !

Condamné par la justice américaine pour de nombreux chefs d’accusation, dont ceux de possession d’armes illégales ou d’association de malfaiteurs, 6ix9ine a écopé d’une peine de prison de 47 ans. Les enquêteurs américains, déterminés à tirer un maximum d’informations de l’ancien des Bloods ont mis la pression au jeune rappeur qui s’est résolu à collaborer, voir à dénoncer certains de ses anciens amis pour sortir de prison plus rapidemment.

Cette dernière information n’est pas passée inaperçue chez YG. Visiblement contrarié par le comportement de “balance” de Tekashi, le rappeur californien n’a pas hésité à faire un track le concernant. Nommé “Stop Snitchin”, le morceau a été d’abord diffusé hier en version audio uniquement sur YouTube, avant d’être clippé via cette même plateforme quelques heures plus tard. Le track vise directement les délateurs et autres “Snitchs” dont 6ix9ine tout particulièrement, puisque le morceau avait déjà été joué une première fois avant sa sortie par YG, à Coachella avec pour arrière plan une photo de Tekashi.

Avec son refrain impactant et scandé presque comme un hymne anti-”snitch” et des couplets kickés et rythmés comme sait le faire YG, le morceau saura satisfaire les amateurs de rap et de bangers. Pour l’illustrer, le rappeur Compton est remonté dans le temps dans un clip qui vous emmènera à l’époque de l’esclavage aux U.S.A. On y voit YG dans le rôle de l’esclave qui se fait balancer par un complice après avoir frappé et attaché un négrier. On vous laisse le découvrir ici:

A noter que “Stop Snitchin” sera sur le prochain projet du rappeur californien “4REAL 4REAL” faisant suite au très bon “STAY DANGEROUS” sorti l’été dernier. Initialement prévu pour le 3 mai prochain, le futur album a été décalé du fait du décès de Nipsey Hussle grand ami de YG.

L.Désirée