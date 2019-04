PNL toujours plus au sommet : ''Deux Frères'' est certifié disque de platine !

Ou comment quitter l’or pour le platine, en seulement quelques jours...

Toujours plus pour PNL qui se rapprochait déjà du platine il y a quelques jours avec son projet “Deux Frères”... une vraie bombe lâchée dans le rap jeu français ce vendredi 5 avril, après une période d’attente douloureuse de la part de leurs nombreux fans depuis la sortie de l’album précédent “Dans la légende”, sorti en 2016. Décrété disque d’or en seulement trois jours, notamment en physique, “Deux Frères” monte toujours plus haut l’échelle des certifications et s’offre la consécration de disque de platine en moins d’une semaine !

Une certification qui se traduit quantitativement par pas moins de 100.000 exemplaires vendus en moins de sept jours, notamment en grande partie physiquement. Un nouveau levier passé, après une première étape express actée le lundi 8 mars dernier par la vente de plus de 74.000 exemplaires en un week-end. Une nouvelle annoncée par le duo des Tarterêts sur leur compte Twitter, tout simplement.

Et ce n’est pas tout, puisque le groupe formé par N.O.S et Ademo faisait également d’eux les artistes les plus écoutés au niveau mondial le 5 avril dernier, jour de la fameuse sortie, sur la plateforme de streaming Spotify. Avec un record d’écoutes en 24h sur le Deezer, sur le territoire français, PNL n’ont aujourd’hui rien à envier au reste des acteurs du rap français. En plus de collaborer avec Uber, la Tour Eiffel et les Champs Élysées, les deux frères savent toucher leur auditoire et l’agrandir chaque jour. Chapeau bas.

-Anaïs Koopman