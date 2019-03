Le film de Kery James ''Banlieusards'' sera bientôt sur Netflix !

Kery James partage avec nous des informations sur la sortie prochaine de son film ''Banlieusards'' sur Netflix.

Quelques semaines après s’être exprimé sur la mise en vente du “hijab de running” par Decathlon, Kery James fait une autre annonce hors du rap jeu, cette fois-ci concernant la réalisation filmographique… Il a en effet annoncé la sortie presque imminente de son nouveau film “Banlieusards”, qui sera diffusé sur la plateforme Netflix.



Le rappeur français d'origine haïtienne planche sur ce projet, qui lui tient particulièrement à coeur, depuis maintenant cinq années. Finalement, il devrait voir le jour très bientôt et ravir plus d’un spectateur de Netflix. L’auteur de “J’rap encore”, album sorti le 16 novembre dernier, a donc plus d’une casquette et on a hâte de voir ce que ce film va donner.



Intitulé “Banlieusards”, il a été réalisé en partenariat avec Leïla Sy, également à l’origine de la plupart de ses derniers clips, comme “PDM”, aux images virulentes et engagées contre le président américain Donald Trump. D’après Kery James, qui s’est adressé au Parisien : "C’est un film qui raconte l’histoire de trois frères, qui sont des français d’origine africaine qui vivent en banlieue. Le plus grand est aux portes du grand banditisme. Celui du milieu, qui est notre personnage principal est élève avocat et passe un concours d’éloquence. Il y a le petit frère qui est à la croisée des chemins et qui doit choisir auquel des deux frères il veut ressembler."

Tourné à Champigny-sur-Marne, le film n’a pas encore de date de sortie, ce qui n’a pas empêché Netflix d’annoncer sa disponibilité prochaine sur nos écrans via leur compte Twitter. Un message retweeté par Kery James lui-même, pas peu fier de l’aboutissement de son projet. D’après ses dires, “Rares sont ceux qui ont cru qu'on parviendrait à faire exister ce film”. La preuve bientôt qu’ils avaient tort.

Rares sont ceux qui ont cru qu'on parviendrait à faire exister ce film.

"Je ne suis pas spectateur de ma vie, non, j'en suis le sujet.

Aux cauchemars je survis, jusqu'à ce que mes idées deviennent des projets"

Banlieusards et fiers de l'être... Vous connaissez la suite???? https://t.co/0yrcnrgxgM — KERY JAMES (@KeryJames) 28 mars 2019

-Anaïs Koopman