Booba continue de clasher Damso !

Entre deux négociations concernant l’octogone, Booba s’attaque à un autre adversaire : Damso.

Toujours pas de contrat signé du côté du combat MMA qui devrait permettre à Booba et Kaaris de s’affronter enfin sur le ring… en attendant, le Duc de Boulogne tente tant bien que mal de s’occuper, notamment en faisant une “pause” pour visionner le dernier clip de PNL “Au DD”. Mais bien loin de s’assagir totalement, B2O s’est quand même amusé à s’attaquer à un autre de ses récents rivaux, du nom de Damso.



Rassurez-vous, Booba continuera de clasher tant qu’il respirera ! Tenté par la réaction d’un de ses followers sur Instagram, il n’a donc pas hésité à enfoncer Damso. Tout est parti d’un post le montrant de dos avec un maillot de foot à son nom, légendé par “15ème sans ascenseur”, ce à quoi ce fameux follower a réagi en lui demandant si il avait “construit 15 étages avec l’argent d’”Ipséité”, titre d’un album de son ancien poulain Damso… notamment mentionné dans son dernier single “PGP” à base de : “j’viens d’acheter deux sons-mai avec l’argent d’”Ipséité”.

Booba qui lance un petit pique à damso, ça faisait longtemps...o pic.twitter.com/8H1j01y2T7 — Ivar (@LilianColaye) 19 mars 2019

Booba a réagi avec ironie à ce commentaire en particulier, rétorquant que “ça ne paye plus Ipséité”, reprochant à Dems de ne plus “poster”, “faire de clip” et de se “prendre pour Beyoncé et Nekfeu en même temps”, rien que ça. Provoquant par la même occasion Nekfeu, qui s’est absenté quelques temps, Booba n’a une fois de plus pas eu froid aux yeux. Inutile d’espérer une réponse de Damso, plus discret que jamais. De son côté, on espère que Nekfeu s’inspirera sur retour de PNL, très prochainement.



-Anaïs Koopman