Rich The Kid balance la tracklist et guestlist de son prochain album !

Young Thug, Lil Pump et Offset poseront leur voix sur le prochain projet de Rich The Kid.

Quelques semaines après avoir délivré le clip de son plus récent single “4 Phones”, Rich The Kid a dévoilé la liste des invités et des morceaux de “The World Is Yours 2”, dont ce titre est notamment extrait. Le projet, dont la sortie était initialement prévue pour le 18 janvier prochain, sera finalement disponible dès demain, le 22 mars 2019.

Du lourd prévu pour cette nouvelle sortie, d’après le dernier post Instagram partagé par l’artiste lui-même à quelques jours de la date tant attendue par un grand nombre de fans. En effet, parmi les seize tracks, neuf nous offrirons un featuring. La voix de Rich The Kid sera donc mélangée avec celles de Young Thug, Gunna, Offset, Big Sean, Miguel, Ty Dolla Sign, Tory Lanez, Nav, Takeoff, Lil Pump, Jay Critch, A Boogie Wit Da Hoodie, Vory et NBA Youngboy, rien que ça !

Une belle succession à son premier album “The World Is Yours” sorti le 30 mars dernier, après que le premier ait décroché le disque d’or... Près d’un an après la sortie de ce premier projet, Rich The Kid ne semble pas avoir perdu sa motivation et a bien au contraire l’air d’avoir noué de nombreux liens dans le rap jeu. Des relationsqui devraient apporter un peu de piquant à ce deuxième volume, tout en attirant le public de ses quatorze invités !

Si on connaît déjà les morceaux “4 Phones”, “Splashin” ou encore “Tic Toc” empruntant le flow de Tory Lanez, on a hâte de découvrir la suite du projet et tous les titres encore inconnus à ce jour !

-Anaïs Koopman