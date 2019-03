Alonzo envoie une vidéo teasing de son album “Stone” !

''Stone'' de Alonzo sortira la 12 avril prochain, d’après un teaser vidéo.

Quelques jours après la sortie du clip d’un nouveau morceau intitulé “Malaga” et trois semaines après avoir balancé le clip du titre “Assurance Vie”, qui figureront dans son prochain album, Alonzo tease ce dernier de manière encore plus poussée via un teaser, dans lequel il confirme l'univers et la date de sortie de “Stone”. Celui-ci sera donc disponible dans les bacs dès prochainement, le 12 avril prochain.

Un retour acté pour l’artiste marseillais, qui se faisait plus discret avant le mois de mars et dont les récentes sorties ont fait du bruit. Les visionnages des images de “Assurance Vie” s’élèvent déjà à 4.5 millions de vues sur YouTube et ceux du clip de “Malaga” semblent suivre la tendance...

L’ancien membre des Psy 4 de la Rime ne chôme pas, continue de produire tout en se diversifiant dans l’attente de la sortie de “‘Stone”, qui sera son sixième album. Il le présente plus officiellement via son compte Instagram, sur lequel il a publié une vidéo à travers laquelle ses fans sont directement immergés dans son univers créatif, entre enregistrements en studio, tournage de clip, shootings et nuits agités, sûrement par l’inspiration qui s’empare de lui !

En fin de vidéo, le rappeur signé chez Def Jam, partage également la cover du projet, le montrant de profil en noir, sur un fond rouge sang. Un projet qui s’annonce puissant, produit par Spike Miller, qui a l’habitude de travailler avec Alonzo depuis qu’il fait cavalier seul.

-Anaïs Koopman