Maître Gims confirme la réédition de ''Ceinture Noire'' : ''Transcendance'' !

Seconde vie pour ''Ceinture Noire'', sous le nom de ''Transcendance''.

Rien n’arrête Maître Gims ! En pleine préparation de sa prochaine tournée intitulée “Fuego Tour” s’étalant jusqu’aux territoires américain et canadien et prévue pour la fin de l’année 2019, le rappeur et chanteur planche également sur la réédition de “Ceinture Noire”, projet sorti le 23 mars dernier, soit il y a un peu plus d’un an. Ce projet s'intitulera “Transcendance” et est prévu pour très bientôt, le 26 avril prochain !

Il faut dire que le succès des quarante titres des “Ceinture Noire” ont contribué au disque de diamant décroché par l’artiste pour ce troisième projet, ce qui semble motiver Maître Gims à ajouter pas moins de treize nouveaux morceaux à sa tracklist. Autre information primordiale, la présence des voix d’autres artistes tels que Sting, Dadju, Vitaa, J Balvin et Alonzo sur le projet, rien que ça ! Pas de confirmation de la présence de Rohff sur la nouvelle édition de "Ceinture Noire", malgré une preuve photo de leur réunion en studio. Ce mystère reste à élucider.

De bonnes nouvelles pour les très nombreux fans de Maître Gims, qui avait déjà annoncé cette réédition en janvier dernier, sans davantage de précisions à son sujet. C’est un teaser partagé sur ses réseaux sociaux qui nous en apprend plus, notamment que le premier morceau du projet s’appelle “Miami Vice”, est disponible à l’écoute depuis cette nuit, à minuit.

#TRANSCENDANCE

Disponible le 26 Avril. pic.twitter.com/7mUP5O716H — G I M S (@MaitreGIMS) 14 mars 2019

Retrouvez l’artiste en concert sur le sol français le 28 septembre 2019 devant le public du Stade de France, dans le cadre du Fuego Tour, durant lequel vous pourrez désormais vous ambiancer sur ces nouveaux morceaux bientôt dans les bacs !

-Anaïs Koopman