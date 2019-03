Nicki Minaj déçoit ses fans après avoir annulé son concert à Bordeaux !

Beaucoup de colère suite à l’annulation du concert de Nicki Minaj à Bordeaux…

Suite à son concert dans l’immense salle parisienne de l’AccorHotels Arena le jeudi 7 mars dernier, ouvert par Koba LaD et Juice WRLD, Nicki Minaj devait se représenter sur la scène de l’Arkea Arena de Bordeaux ce samedi 9 mars, chose qui n’est finalement pas arrivée, suite à son annulation !



Les pas si heureux détenteurs du billet pour assister au show ont donc attendu la chanteuse et rappeuse new-yorkais quatre heures durant, avant d’apprendre à 22h30 que le concert, qui devait commencer à 19h30, n’aurait pas lieu. Officiellement annulé via une simple annonce sonore, le spectacle a fait beaucoup de bruit, mais pas comme le pensait le public.

Depuis samedi soir, les tweets haineux envers l’artiste se multiplient, suite à l’immense déception du grand nombre de personnes qui avaient répondu “présent”. Cerise sur le gâteau, Nicki Minaj est apparue avec son petit copain sur les lieux d’une foire pas loin de la salle de spectacle, une présence qui a étonné plus d’une personne et qui a aussi été prise comme une provocation par beaucoup de ses fans.

Votre Nicki Minaj a la foire la mdrr pic.twitter.com/gAIKUo9194 — alumni (@Ludoalumni) 9 mars 2019





Une révocation du spectacle expliquée sur les réseaux par ses organisateurs, qui ont déclaré des problèmes techniques, avant d’affirmer que l’artiste et Juice WRLD étaient bel et bien présents dans la salle lors de l’annonce de l’annulation.

Certains spectateurs plus que contrariés sont allés au-delà des tweets assassins, puisqu’ils ont décidé de se rendre devant l’hôtel de Nicki Minaj, protégée par ses gardes du corps. Afin de se défendre, cette dernière s’est exprimée via plusieurs posts sur sur Instagram, confirmant un problème de “son” lié à la “salle” et non à la simple volonté des deux artistes. Une explication qui ne semble pas avoir convaincu tout le monde.



-Anaïs Koopman