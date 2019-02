Polémique du ''Hijab de Running'' : Sofiane et Lartiste soutiennent Décathlon !

Décathlon s’attire de nombreuses foudres en proposant un “Hijab de Running” : Sofiane et Lartiste expriment leur soutien au groupe.

Tout s’est passé très vite pour Décathlon en ce mardi 26 février : après avoir déclaré “assumer complètement” la vente prochaine d’un "hijab de running" en France, le groupe français de grande distribution de sport a déclenché une polémique en quelques heures. Il s’est finalement rétracté, renonçant “à l’heure qu’il est” à commercialiser le “hiijab de running”. À côté des nombreuses oppositions, certaines personnalités publiques avaient cependant soutenu Décathlon, à l’image de Sofiane et Lartiste.

Je m’en vais de ce pas prendre une licence dans plusieurs sports et je sais où me procurer tout le matériel nécessaire c’est avec des entreprises comme ça que je vois le monde. #Decathlon https://t.co/FgS8OUeYY9 — Lartiste (@TheRealLartiste) 26 février 2019





“Un moyen de rendre le sport plus accessible au plus grand nombre”, d’après la marque, soutenue par Lartiste via son compte Twitter. Le rappeur franco-marocain a commencé par citer le slogan de Décathlon “À fond la forme”, avant d’affirmer plus clairement son soutien en déclarant son envie d’aller se procurer son équipement sportif chez Décathlon, ajoutant : “c’est avec des entreprises comme ça que je vois le monde”. Bien que sa compagne ne soit pas voilée, Lartiste souhaite apparemment défendre le droit des femmes voilées à pratiquer du sport tout en conservant leurs valeurs religieuses.





Du côté du 93, c’est le fédérateur Fianso qui a décidé d’exprimer son accord avec la marque en soutenant Lartiste, retweetant son message et ajoutant “on y va ensemble je viens avec toi”. Un soutien qui n’a apparemment pas suffit à la marque pour soutenir son initiative d’origine. On attend de connaître l’évolution de la polémique en question.

-Anaïs Koopman