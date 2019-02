50 Cent continue de se moquer de Ja Rule !

Ja Rule reste l’adversaire de 50 Cent, qui prend un malin plaisir à le mépriser.

La rivalité entre 50 Cent et Ja Rule n’est plus à prouver, notamment depuis que le premier s’était amusé à acheter 200 places au concert du second au Texas, afin de les laisser délibérément vides. Apparemment, cette plaisanterie ne lui a pas suffit puisque Fortnite Cent continue de se jouer de Jeffrey Atkins.

Sans avoir eu besoin de le piéger, 50 Cent a pu se délecter du très petit nombre de membres présents à un show de Ja Rule le week-end dernier dans la ville de Milwaukee aux États-Unis. Un flop qui l’a bien fait rire : alors que le rappeur new-yorkais devait intervenir à la mi-temps d’une rencontre de NBA confrontant les Bucks aux Minnesota Timberwolves, il s’est retrouvé face à un mur en guise public, pour quelques secondes embarrassantes face à deux tentatives de communiquer avec ! Une réaction qui pourrait s'expliquer par l'énorme échec du Fyre Festival, dont Ja Rule était le co-fondateur...

50 Cent s’est donc empressé de partager les vidéos correspondant à ces moments gênants sur son compte Instagram, moyen efficace pour lui de perpétuer ses clashs. Pour compléter sa légende, 50 Cent n’a pas oublié de mentionner le policier Emanuel Gonzalez qui l’avait menacé de mort en écrivant : “MDR, Emanuel Gonzalez leur aurait dit de tirer direct” !



Une chose est sûre, Curtis James Jackson n’est pas prêt de s’ennuyer...

-Anaïs Koopman