''Black Panther'' oscarisé cette année !

Lors de la 91ème cérémonie des Oscars, ''Black Panther'' est reparti avec trois statuettes.

Ce dimanche 24 février dernier a eu lieu la 91ème cérémonie des Oscars, au cours de laquelle un Marvel a été récompensé pour la première fois par les fameuses statuettes en or. Il s’agit du film “Black Panther”, qui a aussi dépassé “Titanic” au box-office américain en terme de recette annuelle…



“Black Panther” de Ryan Coogler repart donc avec l’oscar des meilleurs costumes, de la meilleure musique originale et des meilleurs décors. Une consécration de plus pour le projet qui a été la seconde plus grosse réussite de l’année 2018 au box-office mondial… après le film “Avengers : Infinity War”.

Un film à la BO explosive, signée Kendrick Lamar et intitulée “Black Panther : The Album”, en complément de l'album des compositions originales de Ludwig Göransson. Au sein de ce projet, le morceau “All The Stars” notamment, une collaboration entre le rappeur et la chanteuse SZA, nominé pour l’oscar de la meilleure chanson originale.

Félicitations à “Black Panther” !

-Anaïs Koopman