Booba-Kaaris : c’est au tour de Kaaris d’insulter Booba pour ne pas avoir signé !

Kaaris met fin à l’ultimatum de la signature du contrat en insultant Booba, qui réagit.

Le contrat enfin rédigé et signé par Kaaris a fait beaucoup de bruit : il n’a pas plu à Booba, qui retarde sa signature, refusant de se battre en Tunisie, un territoire qu’il ne considère pas comme un “pays limitrophe facile d’accès pour tout le monde”. Le duc a donc, à son habitude, exprimé son mécontentement en insultant K2A via Instagram et accuse un retour de flamme. C’est en effet Kaaris qui balance son rival sur son propre compte une semaine après avoir délivré le contrat tant attendu, en affirmant que si Booba n'a toujours pas signé, c'est qu’il a “peur” de se battre… un propos qui ne ravit pas ce dernier.



Kaaris a donc balancé une énième vidéo, avec notamment ces mots : “continue à faire le gangster sur internet, dans les chansons”. Pour lui, tout ça n’est que de la gueule de la part de Booba… qui a bien sûr réagi sur son propre réseau. En repostant la vidéo en particulier, Booba soulève en premier point le lieu du combat. D’après lui, les conditions étaient de se rendre en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Toujours d’après ses mots, Kaaris devrait accepter les changements demandés par Booba, puisqu’”un contrat ça se modifie on se met d’accord et on signe”.

B20 va même jusqu’à proposer de prendre l’organisation du combat en main, avant de suggérer une confrontation chez son adversaire, à Sevran Beaudottes ! On verra très vite si ce dernier se “ressaisira”, d’après les conseils de Ellie.

-Anaïs Koopman