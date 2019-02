21 Savage : Chris Brown et Offset se clashent à son sujet !

L’affaire 21 Savage provoque des remous dans le rap US. Offset et Chris Brown viennent de s’embrouiller à ce propos.

Les réseaux sociaux sont connus pour être la source de nombreux désaccords entre célébrités. C’est le cas pour Offset et Chris Brown : les deux artistes sont en conflit sur Instagram en raison de l’arrestation de 21 Savage.

Depuis ce week-end, l’interpellation de 21 Savage par le service d’immigration américain fait réagir la toile. De nombreuses célébrités comme Demi Lovato, Cardi B ou encore Jay-Z ont pris position à ce sujet. De fait, comme pour toute actualité chaude, de nombreux mèmes ont fait leur apparition sur le net. C’est à ce moment-là que le roi du R&B a décidé de poster un extrait du freestyle XXL Freshmen Cypher de 21 Savage, datant de 2016, doublé par la voix de Big Shaq dans « Mans Not Hot ». Un acte au second degré qui a fortement déplu au leader du groupe Migos, qui s’est empressé de commenter : « Ce n'est pas drôle, mec ».

L’ex de Rihanna lui a directement répondu : « Va te faire foutre, vieux mec. Tu ferais mieux de te concentrer sur ce que tu fais et sur toi-même. Ce commentaire sur Instagram est ridicule ! Ne joue pas le mec sensible ici. Appelle-moi personnellement. Tu veux juste de la visibilité et te montrer sur les réseaux. Si t’es un vrai homme, viens te battre. Pas de caméra rien. Et une dernière chose : suce ma b*** ». Rappelons que les artistes ont un différend qui les oppose depuis un moment et que cet échange n’est qu’un épisode de plus dans leur clash.

Tout a commencé lorsque Quavo, membre de Migos, a eu une brève romance avec la bien-aimée de CB : Karrueche Tran. Et puis, le mois dernier, suite à la rupture de Cardi B et Offset, Chris Brown a décidé de draguer ouvertement Bardi sur Instagram. Offset continue de lancer des pics en suggérant : « Les cocaïnomanes ne veulent pas fumer » en référence aux rumeurs d’addictions aux drogues de Chris Brown.

Est-ce l’annonce imminente d’un octogone version US?