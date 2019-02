PNL : cette fois-ci, c’est Ademo qui balance l’extrait d’un titre inédit !

Le retour rapide de PNL se fait sentir, après un nouvel extrait inédit, partagé par Ademo.

Alors que le suspense est à son comble concernant ce que prévoit PNL pour la suite, ses deux membres s’amusent de leurs fans en semant des petits extraits de sons inédits par-ci par-là, nous laissant penser que N.O.S et Ademo sont en pleins préparatifs de ce qui suit ! Le lendemain d’un premier extrait diffusé par N.O.S, c’est au tour d’Ademo, son aîné, de faire de même pour le plus grand plaisir de leur fanbase…



Sur une prod encore inconnue des internautes, Ademo a donc partagé une vidéo fixe via Snapchat et Twitter, à travers laquelle on devine sa silhouette dans l’obscurité. Sur une instru aussi planante que les autres, le rappeur enchaîne les punchlines, références à des textes passés, en commençant par son solo “Mowgli”...





Deux petits extraits inédits en deux jours ont suffit aux fans du duo de cloup rap pour lancer une rumeur selon laquelle les deux frères seraient en préparation d’un double album avec chacun son projet… On attend confirmation des principaux intéressés.

-Anaïs Koopman