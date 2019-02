Joyner Lucas & Chris Brown retournent en enfance dans le visuel de ''Just Let Go''

Découvrez le dernier clip de Joyner Lucas & Chris Brown : Just Let Go, extrait de ''Angels & Demons'', pas encore disponible.

Comme annoncé par Joyner Lucas en janvier 2018, le rappeur et chanteur américain compte s’associer au chanteur Chris Brown sur le projet “Angels & Demons”. Après la sortie de premiers extraits intitulés “Stranger Things” et “I Don’t Die”, le duo dévoile le visuel de “Just Let Go”.

Dans le clip en question, les deux artistes reviennent en arrière et sont représentés par deux jeunes garçons, interprètes du morceau sur la scène d’un spectacle d’école, où des danseurs les rejoignent à mesure que les notes prennent de l’ampleur. Un divertissement émouvant qui nous donne envie de découvrir la suite du projet à venir.



Joyner Lucas & Chris Brown nous proposent une collaboration intéressante, entre le rap et le chant, qui nous fait oublier les derniers buzz dont les deux intéressés ont fait l’objet. L’un pour un clash, puisque Joyner Lucas s’est impliqué dans des défis contre Tory Lanez; l’autre pour une affaire plus sérieuse d’accusation de viol… Cet extrait et ce projet sont donc attendus par leurs fans, qui souhaitent se concentrer sur leurs créations musicales au succès indéniable.