Damso vous demande des instrus pour “QALF” !

Le rappeur belge Damso semble être de retour…

Dems était parti “vivre un peu” et avait fini par supprimer l’intégralité de ses photos Instagram… le temps d’arpenter le monde, de l’Afrique à Londres plus récemment et de profiter de ses proches, dont son fils, plus présent que de coutume dans ses stories ces derniers temps. Un comportement qui nous a questionné depuis son “à un d’ces quatre” posté mi-décembre : Damso arrête-t-il le son pour de bon ? On dirait finalement que non, puisque le rappeur a partagé une adresse mail, toujours en story, appelant ses fans à contribuer à son futur projet, le fameux “QALF”.

Sur un fond noir, Damsodems a tout simplement posté l’adresse mail suivante : Qalfinstru@gmail.com, nous confirmant son retour dans le rap jeu et son ouverture à de nouvelles collaborations ! Une bonne nouvelle pour sa base de fan, aussi large que le nombre d’écoutes accumulées via les plateforme de streaming, notamment des morceaux “Silence” et “Smog”, respectivement certifiés single d’or et single de platine.

Pas davantage d’informations sur ce projet, qui en est encore au stade de mystère. Seule la photo de profil du compte Instagram de Damso nous rappelle sa préparation : jetez-y un oeil, on lit bien les lettres composant “QALF” sur le fond noir ! Le nominé aux Victoires de la musique 2019, dont la 34ème cérémonie se déroulera le 8 février prochain, nous surprendra toujours !

-Anaïs Koopman