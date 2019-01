En route pour le ''Lacrim Tour'' ! On connaît les dates de la tournée du rappeur

Lacrim vous donne rendez-vous dans toute la France !

Lacrim rugit déjà sur 2019 ! Sur tous les fronts, il tease la sortie de son double album “LACRIM”, prévu pour le 8 février prochain avec de nombreux guests français et internationaux, mais pas que. Il prévoit également le “Lacrim Tour” pour octobre prochain !

El Tiguere se produira sur dix scènes en tout, en commençant par Lille le 3 octobre. Le point final de l'aventure aura lieu le 26 octobre 2019 au Zénith de Paris La Villette. Le rappeur a déclaré via ses réseaux avoir “hâte de vous retrouver”, sans oublier de communiquer le lien de la billetterie, désormais ouverte pour le “Lacrim Tour” !

Vous pourrez donc embarquer dans son tour de France, notamment pour célébrer le succès prévisible de “LACRIM”, sur lequel on retrouvera notamment 6ix9ine, French Montana, Soolking et Oxmo Puccino. Une belle variété de flows à prévoir et à venir écouter en live dans différentes villes !