Kendrick Lamar sur la liste des nominés aux Oscars !

Une consécration de plus pour le rappeur californien Kendrick Lamar ?

Premier rappeur à recevoir un prix Pulitzer (en avril 2018) et considéré comme le plus grand rappeur en vie en 2017 par le prestigieux magazine Complex, l’auteur de l’album plus que réussi “DAMN.” est cette fois-ci nominé par l’Academy of Motion Picture Arts pour la 91ème édition de la cérémonie des Oscars qui se déroulera bientôt, le 24 février prochain.

Celui qui a été choisi par les réalisateurs du film “Black Panther” pour se charger de sa bande originale ne regrette sûrement pas d’avoir accepté, puisque le morceau “All The Stars” est sorti du lot et nominé pour l’Oscar de "la meilleure chanson originale". Une grande surprise, puisque le rap ne fait que rarement partie de la célèbre liste des nominés aux Oscars…

Une nouvelle consécration en vue, qui nous donne envie de retourner visionner “Black Panther”, dont la B.O. a été nominée “meilleur son (mixage)” et “meilleur son (montage)”, dans un registre plus méthodique et qui a lui-même été nominé au titre de “meilleur film de l’année”... On attend le verdict avec une grande impatience !