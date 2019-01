Jul est toujours dans la course et prépare déjà un énième projet !

Soyez prêts, Jul ''attaque'' son prochain projet dès demain…

Pas prêt de faire une pause, l’ovni marseillais Jul serait déjà dans les starting blocks pour la préparation de son dix-septième album, après le couronnement de son dernier projet “La Zone en personne”, certifié disque d’or en seulement quelques jours.

Après avoir commencé l’année 2019 en balançant trois inédits intitulés “Loin du ghetto”, “Bonne année” et “Quand il y a les lovés”, Jul continue sa course folle et annonce sur son compte Instagram être déjà prêt pour un prochain projet et va jusqu’à demander son avis à son auditoire.

Jul serait donc ouvert sur la manière dont ses fans voient ce nouveau projet, ainsi que les feats possibles… d’après les dernières réactions sur le post en question, il semblerait que beaucoup d’internautes souhaitent un feat. entre Jul et Roméo Elvis, ou encore les PNL.

On attend de voir si Jul écoutera les recommandations de ses followers lorsqu’il se penchera sur ce nouveau projet tant attendu, a priori dès demain !