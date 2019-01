The Weeknd clashe Drake dans un nouveau son !

Le fils caché de Drake est sûrement visé par The Weeknd dans un son inédit…

L’histoire de The Weeknd et de Drake remonte à plusieurs années ! Devenus rivaux et s'affrontant par clashs interposés, Drake se voit attaqué par The Weeknd dans un nouveau morceau...dans lequel ce dernier mentionne le fils caché de Drizzy !

Il y a des années, les deux artistes collaboraient et The Weeknd soutenait Drake sur son projet explosif “Take Care”, puisqu’il aurait écrit la plupart des tracks du projets...avant de s’éloigner du label de Drake, “OVO”.

Une séparation qui s’était faite sans grand bruit, mais qui a apparemment laissé de fortes tensions entre les deux intéressés, si l’on interprète les paroles chantées par The Weeknd dans le dernier morceau de Gesaffelstein & the Weeknd, “Lost in the Fire”.

Dans ce track, Tesfaye balance : “I just want a baby with the right one / ‘Cause I could never be the one to hide one”, pouvant être traduit par : “je souhaite simplement un enfant avec la bonne personne, car je ne pourrais jamais être le genre de mec à cacher un enfant”.

Une prestation largement validée par Pusha T, autre adversaire du Champagne Papi, qui a retweeté le morceau en question, en y ajoutant des emoticons “flamme”. Inutile de mentionner que Pusha T avait été à l’origine de l’annonce du fils caché de Drake...