Damso décroche un single d’or et un single de platine !

Double combo pour Damso qui décroche un singe d’or et un single de platine, notamment avec Angèle

Alors qu’un mystère plane sur la suite de la carrière de Damso, celui-ci vient de partager avec ses fans l’obtention d’un single d’or pour le morceau “Silence” avec la chanteuse belge Angèle et d’un single de platine pour le track “Smog”.



Deux extraits de son dernier projet “Lithopédion”, certifié disque de platine. Un succès qui n’est pas à prouver pour le rappeur, qui depuis peu a pris de la distance, en s’envolant pour le continent Africain.

Depuis le 15 décembre dernier, jour du fameux post Instagram dans lequel l’artiste à exprimé sa gratitude pour tout le soutien reçu depuis ses débuts et annoncé qu’il souhaitait “partager cette expérience en Afrique, au Canada et ailleurs”, le seul post partagé ensuite est une photo de son escapade en Afrique.

On découvre un Damso qui semble apaisé au milieu d’une jeunesse enthousiaste, avec pour toute légende “Afrique je t’aime”. Rien de nouveau musicalement, si ce n’est une story dans laquelle le rappeur belge se filme en compagnie de quelques proches, le morceau “Tard la night” en fond précédent les preuves de ces deux nouvelles certifications.

Une manière de nous montrer qu’il n’oublie pas le rap jeu, même en cavale ? Une chose est sûre, ses auditeurs ne l’oublient pas et continuent à faire grimper le nombre d’écoutes et de ventes et d’ainsi contribuer à son succès.