Un des frères du duo Rae Sremmurd impliqué dans une bagarre de rue

En Nouvelle-Zélande, Slim Jxmmi, membre du clan Rae Sremmurd, s’est violemment battu !

Le duo de frères originaire du Mississippi a fait parler de lui dernièrement notamment grâce à son dernier clip “42” avec les guests Drake et Lil Pump. Une belle surprise et une meilleure note que la dernière news concernant plus particulièrement Slim Jxmmi, qui s’est brutalement battu dans les rues de Auckland !



Les faits se sont déroulés hier, alors que Slim Jxmmi se baladait avec certains membres de son crew. L’incident semble être parti du fait qu’un autre groupe s’était mis à filmer le rappeur et son entourage.



La confrontation est vite arrivée et une vidéo de celle-ci a été filmée et des témoignages se sont ajoutés aux images, déclarant avoir entendu le bruit d’une bouteille se casser et vu quelqu’un utiliser une arme. Par la suite, Slim Jxmmi, qui se trouvait sans son frère Swae Lee, s’est retrouvé avec du sang sur lui.



Ce dernier a également été vu en train de parler avec la police qui est intervenue après les faits. Une personne a été transférée à l'hôpital de la ville d'Auckland après avoir reçu des coups de couteaux, sans que l’on ait d’information concernant l’identité du blessé, ni du porteur de coups.

Les recherches concernant l’incident se poursuivent et personne n’a été encore arrêté suite à ces actes de violence. On attend davantage de détails sur cet évènement venant entacher le début d’année du duo et des autres responsables...