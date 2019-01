Une pétition pour la libération de 6ix9ine a été lancée !

Le petite amie de 6ix9ine est à l’origine de la pétition pour qu’il soit relâché de prison, lancée le 29 décembre dernier

Alors que le rappeur new-yorkais Takashi 69 risque la prison à vie et séjourne entre les barreaux depuis le 20 novembre dernier, sa petite amie Jade a créé une pétition à l’intention du juge Paul A Engelmayer, afin d’obtenir la libération de l’artiste.

La proposition de Jade, soutenue par de nombreux proches et fans de 6ix9ine, consiste à échanger l’acquittement du rappeur contre une caution. L’intéressée et ses soutiens souhaiteraient que le détenu “retourne auprès de sa famille et se remette à faire de la superbe musique”, mise en suspense depuis son arrestation pour de nombreux délits.

L’initiative de sa petite amie a été soutenue par des milliers de personnes, allant jusqu’à dépasser les 50 000 signatures à travers le monde en seulement trois jours. Il est encore possible de la signer sur le site de Change, après avoir lu la présentation de la sollicitation, présentant Daniel Hernandez en tant que rappeur aux cheveux au couleurs de l’arc-en-ciel et en aucun cas comme une menace pour la communauté.





Au contraire, le texte en question souligne le fait qu’il est apprécié pour tout ce qu’il a accompli et pour l’impact positif qu’il a sur les autres. Une étape de plus dans l’histoire de 6ix9ine et de la justice, pleine de rebondissements...on attend la suite !