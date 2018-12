La chanteuse Shy’m pousse un coup de gueule dans « Shy’m répond à Damso » !

Une manière pour Shy’m de régler ses comptes avec ses détracteurs, incluant Damso

Surprise sur Internet ce dimanche 16 décembre : le morceau « Shy’m répond à Damso » fuite avec une photo des deux intéressés séparés par la foudre, de quoi comprendre que la chanteuse souhaite dénoncer les mauvais comportements que certains ont à son encontre.

Tout part d’une punchline rappée par le rappeur belge dans le morceau « Pinocchio » de Booba datant de 2015 : « T'es passé partout comme la chatte de Shy'm / J'sais pas si c'est vrai mais j'la baiserais OKLM. »

Shy’m y répond des années plus tard, en visant clairement Damsodems à base de "Ah la la la tu veux mon cul / Va faire la queue derrière Damso." Choquer pour mieux se faire entendre semble être la nouvelle manière de véhiculer ses ressentis pour la chanteuse, qui avait déjà lâché la bombe « Et alors » il y a six ans à l’intention de tous ceux qui la critiquent sans cesse.

Dans ce dernier son, l’intéressée mentionne aussi sa dangereuse chute lors de son concert à Bercy le 17 novembre de la même année, soit cinq jours après les attentats parisiens…

On ressent une blessure bien réelle dans les paroles de la chanteuse, qui balance aussi, découragée : « Derrière mes sons je ne trouve plus les mots / Tout le monde attend de moi tellement d'efforts » sur une prod nostalgique.

On ne connaît pas encore la réponse de Damso, s’il compte réagir. Suspense pour la suite…