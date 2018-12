Damso a-t-il annoncé la fin de sa carrière ?

Dans un message énigmatique sur Instagram, Damso laisse planer le doute sur la suite de son aventure musicale

Après avoir enflammé la scène du Palais 12 de Bruxelles, marquant la fin de son « Lithopédion Tour », le rappeur belge a publié un message qui ressemblait à un texte d’adieu à l’intention de ses fans via son compte Instagram, éveillant une confusion générale quant à la suite de sa carrière musicale…



Il a en effet remercié ceux qui le suivent depuis ces trois albums, tous des réussites, avec un disque de platine pour « Batterie Faible », un disque de diamant pour « Ipséité » et la certification de double disque de platine pour « Lithopédion »…en exprimant son désir de partager son aventure avec d’autres régions du monde, incluant l’Afrique et le Canada, après avoir parcouru la France et l’Europe lors de sa tournée.

Concluant son émouvant message d’un « à un d’ces quatre », Damsodems sème le doute quant à la suite des évènements, même s’il ne ferme pas totallement la porte, la laissant ouverte à un éventuel retour en studio ou sur scène...

Un aurevoir qui rappelle la punchline de fin de son dernier projet : « dernier album ou peut-être pas, la vie nous l’dira ». On espère que ce n’est pas ce que la majorité croit, surtout maintenant qu’une immense fanbase s’est formée autour du rappeur, qui a su partager son histoire et ses pensées les plus intimes avec son auditoire…