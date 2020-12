Snoop prévient : "Ne faites pas de moi un hater".

Il revient sur ses commentaires à propos de "Wap"

Ce week-end a eu lieu une passe d'armes entre Snoop, Cardi B, Offset et Megan Thee Stallion. Pour résumer, le Doggfathera trouvé que les deux rappeuses avaient été beaucoup trop explicites dans "WAP" et Offset qui n'a pas vraiment apprécié les remarques du rappeur de Los Angeles a demandé au natif de Long Beach de rester en-dehors de ça. Le Dogg veut lui aussi mettre fin à la passe d'armes en reprenant la parole à ce sujet en expliquant qu'il ne fallait pas non plus le faire passer pour un hater.

Snopp Dogg a donc été obligé de se défendre après son interview dans laquelle il a parlé de "Wap", le hit de Megan Thee Stallion et Cardi B. Confrontés à de brutales réactions, il a publié un long message sur Instagram.

"Arrêtez avec la presse à scandales. J'adore Cardi B et Megan [...] Ils savent que je soutiens totalement les artistes féminines, alors arrêtez de vouloir faire de moi un haineux [...] Cette chanson est 6 fois platine, parlez plutôt de ça".

"WAP" est sorti en août 2020 et a immédiatement provoqué une vague de controverses en raison de sa nature sexuellement explicite. La chanson a été certifiée or par la Recording Industry Association of America (RIAA) en seulement une semaine et la vidéo a depuis accumulé plus de 306 millions de vues sur YouTube.

Le morceau est également entré dans l'histoire de Billboard après avoir enregistré 93 millions de streams, le record pour une chanson dans sa premiè semaine d'exploitation écrasant largemenbtle record d'Ariana Grande de 85,3 millions pour le titre "7 Rings", établie en 2019.