Lil Wayne assume son soutien à Trump

Dans un morceau de "No ceillings 3".

En annonçant publiquement son soutien à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle américaine, Lil Wayne ne s'est pas fait que des amis. Sa prise de position a été abondamment critiquée et il a même été larguée par sa copine qui n'a pas accepté son soutien au président sortant. Mais tout ça, il semble bien que Lil Wayne s'en contrefiche. Il revient sur cet épisode et l'assume dans un des titres de sa dernière mixtape, "No Ceillings 3", histoire de prouver qu'il pense vraiment ce qu'il dit, que cela n'a été ni une erreur, ni un one shot mais bien l'expression de ses sentiments profonds.

C'est ainsi qu'il en reparle dans le morceau "Life Is Good".

“Working out my demons, that’s beautiful./And bae off of that riesling, she super loose/I smoke it, she say pass it, she doing too much/Haven’t done my taxes, fucking with Trump.”

Alors qu'on aurait pensé que Weezy aurait fait profil bas, d'autant que Trump n'a pas été réélu, le rappeur originaire de la Nouvelle-Orléans poursuit son chemin sans se soucier de tout ça même si envoyer de la musique aussi rapidement est peut-être une manière de noyer le poisson... Mais son histoire, son parcours et son talent font que le public ne va pas lui tenir rigueur trop longtemps de son soutien au président sortant. La preuve ? "No Ceillings 3" a déjà été écouté près de 600 000 fois en 48h et certains titres comme son feat avec Drake "BB King Freestyle" ont déjà dépassés le million de vues.

Et puis, dans un autre de ses titres, plus précisément dans l'outro de "Lamar", il tease déjà son prochain projet, "I am not a Human Being III" que DJ Khaled annonce pour 2021.

"Soyez prêt pour I Am Not a Human Being III/L'album à venir en 2021".

Alors même si on peut penser que sortir autant de musique si rapidement après l'élection présidentielle américaine peut être une façon de faire parler de lui autrement que par sa décision de soutenir le républicain, on sait que Lil Wayne est assez libre et possède assez de fans pour que sa carrière ne pâtisse pas de ses décisions politiques. On a plus de doutes sur celle de Lil Pump par contre...