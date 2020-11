Jeezy explique pourquoi il a fait la paix avec Gucci Mane

Le Verzuz entre le Snowman et LaFlare a permis la paix.

Le Verzuz entre Jeezy et Gucci Mane a été l'occasion, comme pour Brandy et Monica, de mettre fin à une embrouille qui durait de plus de 15 ans. Après la battle, le rappeur de Caroline du Sud s'est confié dans une longue interview et a expliqué pourquoi il avait voulu faire la paix avec celui a pourtant tué un de ses proches en 2005.

Jeezy a dû se sentir plus léger avec le Verzuz contre Gucci Mane. Il s'est d'ailleurs arrêté au Breakfast Club pour parler de ce qui s'est passé durant la soirée. Il admis que les morts de King Von ou Mo3 l'avait inspiré à arrêter son beef avec Gucci.

"Je devais juste prendre une décision. Mais vu ce qui s'est passé récemment, je voulais voir comment je pouvais contribuer et faire comprendre aux gens que la culture est plus grande que nous. La mort de King Von m'a beaucoup touché. Je connais bien Lil Durk et c'était surréaliste de recevoir cet appel. Ces enfants... Il ne doit pas en être ainsi. Qu'est-il arrivé à Mo3, qu'est-il arrivé à Boosie. Ce week-end a été fou. Vous regardez juste toutes ces choses se produire et vous vous dites simplement: ' Merde, c'est réel ?' C’est un moment désintéressé. Je suis riche, j'ai pris de l'âge et je veux être sûr que vous vivez aussi bien que moi. C'était réel mon frère. Nous aurions pu nous éloigner mais nous aurions fait le mal.

La réconciliation est telle qu'il n'exclut pas de travailler un jour avec Gucci. La femme du rappeur d'Atlanta s'en est d'ailleurs félicitée.