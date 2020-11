Dadju appelle à la mobilisation avec Give Back Charity

Dadju continue de lutter contre les violences sexuelles subies par les femmes au Congo.

A l'occasion de la sortie de la réédition de son album "Poison ou Antidote", Dadju a profité de sa visibilité pour rappeler les violences sexuelles que subissent les femmes au Congo et continuer la lutte.

Créée il y a un an, Give Back Charity est une association à but non lucratif visant à aider les femmes congolaises victimes de viols et améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles des autres femmes du pays. Dadju, ambassadeur du projet rappelle au public que la lutte continue surtout en pleine pandémie et remercie les donateurs qui malgré la crise sanitaire continuent de participer car d'après lui "le covid 19 n'a pas éteint l'engagement".

J’profite d’avoir l’attention de tout l’monde avant la réédition pour vous demander de relayer au maximum le site de https://t.co/WvJZ9c8lly .

1an qu’on essaye d’aider les femmes victimes de viol au Congo grâce à vôtre soutient... Merci pour le soutient, c’est important ????????❤️ ???????????????? pic.twitter.com/s6glKOVRZP — DADJU (@Dadju) October 29, 2020

Découvrez ci-dessous la vidéo "Ensemble pour les femmes du Congo", les raisons de l'engagement humanitaire de Dadju et son équipe et leurs objectifs :