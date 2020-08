Nas toujours en clash avec Jay-Z ?

Certaines dates posent question...

Alors que Nas est au centre de l'attention et des médias depuis la sortie vendredi 21 août de son dernier album, "King's Disease", il est aussi au centre de la polémique. S'il s'est défendu d'avoir clashé Doja Cat dans son titre "Ultra Black", celle-ci ne l'entend pas de cette oreille. Et dans une interview au Breakfast Club, Charlamagne Tha God lui a demandé pourquoi ses projets sortaient toujours en face de ceux de Jay-Z...

A la suite de leur clash de 2001, qui a engendré les diss tracks "Takeover" et "Ether", ils semblent que les deux artistes sortent souvent leurs projets le même jour ou à la même période. Dernier exemple en date, le 21 août 2020. Jay-Z a sorti son feat avec Pharrell Williams, "Entrepreneur" tandis que Nas publiait son 13e album studio, "King's Disease". Les internautes se sont alors penchés sur la discographie des deux artistes et ont remarqué qu'elle rentrait souvent en opposition. Quand on lui a fait remarqué, Nas a parlé d'"alignement du cosmos"...



"Je pense qu'il y a peut-être une énergie que nous avons tous les deux où nous avons peut-être l'impression de travailler à la même date et à la même heure", a déclaré Nas avant que DJ Envy ne l'interrompe avec les faits.



Le 18 décembre 2001, Nas sortait son cinquième album studio "Stillmatic" tandis que Jay-Z lançait son album "MTV Unplugged" avec The Roots. Le 30 novembre 2004, Nas a sorti son septième album studio "Street’s Disciple" alors que Jay-Z collaborait avec Linkin Park pour l’album "Collison Course". Le 6 novembre 2007, Nas a sorti une compilation de ses plus grands tubes alors que Jay-Z mettait en bacs "American Gangster".

Nas a beau dire ce qu'il veut, les faits sont tenaces. En 2018, alors qu'il sortait "Nasir" produit par Kanye West, Jay-Z et Beyoncé balançaient leur album commun et surprise "Everything Is Love" le lendemain. En 2019, Nas a sorti "The Lost Tapes 2" alors que Beyoncé et Jay-Z sortaient la BO du remake du Roi Lion.

"C'est une sacrée coïncidence" a reconnu Nas. "Je pense que les choses arrivent simplement comme ça, c'est juste une synergie. Jay saurait mieux que moi..."

Les coïncidences ont quand même la peau dure...