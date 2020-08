Barack Obama : J. Cole, Megan Thee Stallion et Nas dans sa playlist d'été

L'ancien président américain aime toujours autant le rap.

C'est désormais devenue une tradition. On attend chaque été la playlist de l'ancien président américain qui a des goûts musicaux assez sûrs. Cette année, parmi les rappeurs à l'honneur, on retrouve Nas, Megan Thee Stallion et J. Cole mais aussi le regretté Mac Miller, Outkast, et Common.

"Au cours des derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique avec ma famille", a écrit Obama sur Instagram. "Je voulais partager certains de mes titres favoris de l'été, y compris des chansons de certains artistes qui se produisaient à la @DemConvention de cette semaine. Comme toujours, il s'agit d'un mélange de genres qui traverse différentes époques. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde - j'espère que cela vous plaira."