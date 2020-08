Juelz Santana : Meek a participé à sa libération

Un travail de l'ombre.

Le combat de Meek Mill contre le système judiciaire américain est de plus en plus médiatisé, surtout depuis la mort de George Floyd en mai dernier. Le rappeur de Philadelphie se bat aussi pour une réforme des prisons et de la justice pénale. Ses nombreux combats pour sa propre liberté l'ont motivé à aider les autres personnes prises dans l'étau du système, y compris ses pairs du hip-hop. Parfois, le rappeur de Philadelphie fait ce travail dans l'ombre. C'est ainsi qu'il a oeuvré pour la remise en liberté de Juelz Santana, sorti de prison le 5 août dernier.

Selon TMZ, Meek Mill a mis Kimbella Vanderee, la femme de Juelz Santana, en contact avec un avocat spécialisé afin de mieux naviguer dans les méandres du système judicaire américain et surtout obtenir un meilleur accord pour son mari. Grâce à lui, le rappeur du Dipset a pu quitter la prison quelques mois avant la fin de sa peine et n'a pas eu à se présenter dans une "maison de transition", il a pu rentrer directement chez lui. Condamné à 27 mois de prison après avoir plaidé coupable de possession de drogues et d'armes découlant d'une arrestation en mars 2018 à l'aéroport international de Newark dans le New Jersey, le MC de Harlem n'en a finalement fait que 19 et a été libéré le mercredi 5 août. Malgré tout, il reste sous surveillance ce qui signifie qu'il sera soumis à des tests de dépistage de drogues tous les 15 jours.

La prochaine étape pour lui, c'est de rejoindre Meek Mill dans son combat pour la réforme des prison. Il devrait rapidement travailler avec un organisme dont la mission est d'annuler les peines prononcées pour les prisonniers condamnés à tort et d'aider à acheter la musique et les films réalisés par des personnes incarcérées.