Seth Gueko ouvre son Barlou Burger !

Un deuxième restaurant pour Seth Guex.

Depuis qu'il a quitté la Thaïlande et fermé le bar qu'il possédait sur place, Seth Gueko est revenu en France avec la même envie d'entreprendre. A son retour dans l'Hexagone, il a monté un salon de tatouage puis il a ouvert un restaurant thaïlandais qui marche bien. Alors, il a eu envie de tenter l'aventure américaine avec le Barlou Burger.

Seth Gueko a annoncé sur son compte Instagram l'ouverture de son deuxième établissement, une sorte de diner à l'américaine dans l'esprit "New York 90" avec des toiles graffées en exposition et de la décoration aux néons. Mais ce sera aussi un bon endroit pour manger avec un "bar à hamburger, frites de patate de forain et fontaine de DR Pepper" comme il l'a expliqué sur les réseaux sociaux. Le Barlou Burger va ouvrir à Pontoise dans le 95, ville de naissance de Seth Guex dans laquelle il a déjà pas mal investi puisqu'il y possède un salon de tatouage et le Petit Pukhet, son restaurant thaïlandais. Et le Balou Burger, ce sera aussi une ambiance avec "du bon rap et de la bonne bouffe" ou l'assurance de passer un bon moment.

Evidemment ralenti par l'épidémie de coronavirus, le célèbre patron du Barlou burger expère ouvrir à la fin du mois de juin, le 22 exactement ! On a hâte d'y aller déjeuner !