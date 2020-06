Beyoncé dénonce le racisme et le sexisme

Dans un discours à la fois engagé et émouvant.

En tant que femme noire, Beyoncé est forcément une artiste engagée. Et puis, sa position dans l'industrie de la musique fait qu'elle a une voix qui porte et donc, elle ne se prive pas de prendre la parole quand elle estime qu'elle des choses à dire. C'est exactement ce qu'elle a fait dans la cérémonie "Dear Class of 2020" qui célébrait les jeunes diplômés qui ont obtenu, virtuellement, leurs examens cette année.

Beyoncé n'était pas la seul à apparaître dans cette vidéo créé par YouTube pour célébrer les jeunes diplômés. Avec elle, on retrouve aussi le couple Obama, Lady Gaga, Katy Perry et bien d'autres leaders, célébrités et des créateurs. Au cours de la cérémonie, Beyoncé a donc prononcé un discours touchant et engagé revenant notamment sur la mort de George Floyd, un événement qui a marqué le monde.

"Vous êtes arrivés ici au beau milieu d'une crise mondiale, d'une pandémie raciale et de l'expression mondiale de l'indignation face au meurtre insensé d'un autre être humain noir non armé. Et vous avez quand même réussi. Nous sommes si fiers de vous, d'avoir utilisé votre voix collective et d'avoir fait savoir au monde que Black Lives Matter. Les meurtres de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et tant d'autres nous ont tous laissés brisés. Il a laissé tout le pays à la recherche de réponses. Nous avons vu que nos cœurs collectifs, lorsqu'ils sont mis en action positive, pourraient lancer les roues du changement. Un vrai changement a commencé avec vous. Cette nouvelle génération de diplômés du secondaire et du collégial que nous célébrons aujourd'hui."

Elle a ensuite parlé de sexisme, notamment dans l'industrie du disque.

L'industrie du divertissement est toujours très sexiste. C'est encore très dominé par les hommes. Et en tant que femme, je n'ai pas vu suffisamment de modèles féminins. Gérer mon label et gérer mon entreprise. Réaliser mes films et produire mes tournées. Cela signifiait la propriété. Posséder mon art. Posséder mon avenir et écrire ma propre histoire. Pas assez de femmes noires avaient un siège à la table, alors j'ai dû aller couper ce bois et construire ma propre table. Ensuite, j'ai dû inviter les meilleurs pour avoir un siège. Cela signifiait embaucher des femmes, des hommes, des étrangers, des outsiders, des gens qui étaient négligés et attendaient d'être vus."

Un message fort de la part d'une grande dame à lire et à relire ou mieux, à écouter ici.