Jul annonce un partenariat avec Asics

Jul est sur tous les fronts !

Ce n'est pas pour rien que le prochain (double) album de Jul va s'appeler "La Machine". Car c'est réellement ce qu'est devenu le rappeur marseillais. Après avoir annoncé un projet pour juin, il a aussi parlé d'un album pour décembre ! Et ce n'est pas tout puisqu'il s'est associé à la marque Asics pour développer une sneakers via la collab' D'Or et De Platine x Asics ! Partout, tout le temps, tel est le credo de Jul.

Pour 95 euros, vous pourrez donc porter la GEL-Venture 7 OVNI. Attention, ce ne sera pas pour tout de suite mais pour décembre 2020. Cette chaussure est le fruit de la collaboration entre le label de Jul et la marque Asics. Son design a carrément été imaginé par le rappeur marseillais ! Technologie Gel, bandes réfléchissantes Lite-Show sur les côtés, la chaussure semble solide et décrite comme "conçue pour affronter les terrains les plus difficiles en toute confiance". Coloris flashy, solidité, simplicité et prix abordables, Jul a pensé à sa team.