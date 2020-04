Orelsan rejoint l'initiative de Jul

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, Jul a décidé de mettre aux enchères ses disques d'or et de platine. Il a rapidement été rejoint par d'autres artistes comme Oxmo Puccino, S.Pri Noir, Djadja et Dinaz, Keblack, Mister V ou Kalash Criminel. Aujourd'hui, c'est Orelsan qui suit le mouvement et met lui aussi aux enchères ses disques d'or et de platine.

Orelsan suit donc le mouvement impulsé par Jul. Comme toujours avec lui, cela se fait simplement, par le biais d'un message diffusé sur ses réseaux sociaux.

Orel a mis cinq disques sont disponibles aux enchères et en seulement quelques heures les prix se sont déjà envolés :

"La fête est finie" (2017), disque de de diamant : 2600 euros

"Comment c'est loin" (2015), disque de platine : 920 euros

"Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters" (2013), disque d'or : 1000 euros

"Le chant des sirènes" (2011), double disque de platine : 900 euros

"Perdu d'avance" (2009), disque de platine : 1100 euros

Vous avez jusqu'au lundi 27 avril pour participer aux enchères via ce site.

Le 17 avril, Jul se félicitait que la vente ait déjà atteint 75 000 euros. Il faut dire que son disque de diamant pour "My World" en 2015 est aujourd'hui à 23 500 euros et que toutes ses autres certifications vont partir à largement plus de 1500 euros, certains atteignant déjà plus de 5000 euros. Et ce n'est pas terminé puisqu'il reste encore quelques jours d'enchères ! De plus, avec le renfort d'Orelsan dont les disques risquent eux-aussi d'atteindre de grosses sommes, la vente aux enchères initiée par Jul devrait largement dépasser les 100 000 euros !