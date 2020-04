Seth Gueko au soutien du personnel soignant

Il a livré des repas de son restaurant au personnel de l'hôpital de Pontoise.

Seth Gueko est rentré de Thaïlande depuis quelques mois maintenant avec beaucoup plus de muscles et de tatouages que quand il avait quitté la France. Et il a beau s'autoproclamer barlou, c'est aussi un homme bon qui est conscient que la place qu'il occupe peut aider les autres. Alors il a décidé de livrer les repas du restaurant thaïlandais qu'il a ouvert dans sa ville natale de Pontoise dans le 95 au personnel de l'hôpital. Un personnel qu'il avait déjà qualifié de super-héros il y a quelques semaines.

Comme tous les restaurateurs, Seth Gueko est au chômage technique. Si le Petit Pukhet assure quand les livraisons sur simple commande au téléphone, hier il a été plus loin en livrant 50 repas pour les soignants de l'hôpital de Pontoise.