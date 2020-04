Sneazzy : "il fallait que j'aide un peu plus"

On a interrogé le rappeur sur sa démarche et sur sa cagnotte.

Devant l'épidémie de coronavirus, Sneazzy a voulu aller plus loin et a créé une cagnotte solidaire dans laquelle l'argent ira à la Fondation de France. On a voulu en savoir plus sur la démarche du rappeur.

Pourquoi as-tu décidé de créer une cagnotte solidaire ?

J’ai décidé de faire cette cagnotte tout simplement parce qu’au bout de dix jours de confinement, je commençais à me dire qu’il fallait être un peu plus utile pour la société, pour aider les gens en galère. A force de me prendre des news dans la gueule toute la journée, j’ai eu besoin de trouver un truc utile à faire. Je me suis renseigné sur les différentes associations et cagnottes qui existaient déjà. Je suis tombé sur celle de la Fondation de France. J’ai un peu regardé ce qu’ils faisaient et j’ai trouvé bien ça bien parce qu’ils s’occupent du truc en général mais aussi des sans-abris et de plein d’autres points qui ne sont pas forcément mis en avant dans les médias. Du coup, je les ai contactés, on en a parlé et ils étaient super contents. Je voulais juste utiliser "ma force de frappe" et ma tribune pour alerter ma communauté, tout simplement. Après, il y a plein d’autres cagnottes différentes et c’est mortel aussi. Je les ai aussi partagées. Mais j’ai voulu en faire une aussi parce que je me suis dit que peut-être les gens qui me suivent seront plus alertés et seront plus attentifs s’il y a mon blaze dessus. C’est pour ça que j’ai décidé de le faire en mon nom.

Pourquoi as-tu voulu en faire plus ?

J’ai voulu aller plus loin qu’un message parce que j’avais déjà fait trop de messages de prévention, de "restez chez vous", etc. Et je me disais qu’il fallait que j’aide un peu plus quand même. On n’a peut-être pas tous les moyens de mettre de l’argent mais on a tous les moyens de faire parler d’un truc et de le faire grossir.

Que penses-tu du résultat ?

C’est cool, on est à 20 000 euros, c’est top. Mais à partir du moment où on arrive à récolter 10 euros, c’est qu’on a déjà gagné quelque chose et ça pourra aider quoi qu’il arrive mais 20 000 euros, c’est mortel. Ça prouve que les gens redoublent de générosité et ça tue, je suis trop content, ils vont sûrement pouvoir acheter du matériel avec ça

Jusqu'où espères-tu aller ?

Je ne sais pas jusqu’où ça ira, mais j’espère que ça grimpera jusqu’à des centaines de milliers, tout dépend aussi de la tournure que vont prendre les événements mais de toute façon, j’ai vu qu’il y avait plein de cagnottes qui se créaient, que ça grossissait dans tous les sens et c’est le but. Moi, je suis très content de voir en général que les gens sont solidaires

Propos recueillis par Grégory Curot

Vous pouvez participer à lla cagnotte de Sneazzy à cette adresse : https://dons.fondationdefrance.org/sneazzy/~mon-don?_cv=1.