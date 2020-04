Validé : les premières indiscrétions sur le saison 2

Les révélations de Franck Gastambide.

La série "Validé" de Franck Gastambide est une des rares bonnes nouvelles depuis le début de l'épidémie. Depuis son lancement, le 20 mars dernier, elle cartonne littéralement. Preuve que le rap peut intéresser le grand public. Il faut dire que la série est vraiment très bien faite et jette sur le rap français un éclairage cru et sans concession. Devant cette réussite, son réalisateur s'est vu commander une saison 2 ! Et récemment, il a commencé à lâcher quelques petites informations.

On va essayer de ne pas vous spoiler, mais le héros de la saison 1, Apash, joué par un splendide Hatik pourrait être de retour. C'est, en tout cas, le sens d'un tweet énigmatique de Franck Gastambide.