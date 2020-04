Nipsey Hussle : Snoop, Meek Mill, T.I. lui rendent hommage

Hier, on "fêtait" les un an de sa mort.

La mort de Nipsey Hussle n'a pas laissé insensible le rap game américain. Elle l'a même durablement secoué puisqu'un an après la disparition du rappeur de Los Angeles, beaucoup de stars de l'industrie US comme Snoop, T.I., Meek Mill et sa femme Lauren London lui ont rendu un hommage vibrant.

Récemment, le rap américain a subi de lourdes pertes, Juice Wrld, Pop Smoke etc. Il semble que cette mauvaise "série" ait débuté avec l'assassinat le 31 mars 2019 de Nipsey Hussle devant son magasin de LA. Hier, la communauté hip-hop se lui rendait hommage, un an après sa mort.

Lauren London, sa veuve et la mère de son fils Kross Asghedom lui adressé un message vibrant : "Honorable. Puissant. Beautiful You Are", a-t-elle écrit. "Tu me manques à chaque seconde de chaque jour et même dans mon sommeil. Jusqu'à ce que nous soyons de nouveau ensemble..."