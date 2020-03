PNL : Ademo appelle à aider les SDF

Ademo lance un vibrant appel à la solidarité.

En cette période si spécial, les rappeurs sont plus jamais concernés. Ils savent très bien que leur parole est écoutée et qu'ils ont de l'influence, notamment sur les jeunes. Après son frère N.O.S, Ademo de PNL vient donc de lancer un appel pour sensibiliser au sort des SDF durant le confinement. Une remarque qui vient juste après que des SDF aient été verbalisés à Lyon parce qu'ils étaient dans la rue...

Dans sa story Instagram, il demande à ce que l'on n'oublie pas la population des sans domiciles fixes qui risquent d'être touchée par la contagion puisqu'ils ne peuvent pas vraiment s'abriter et qu'ils ne peuvent plus vraiment compter sur la solidarité des passants puisque la plupart des gens restent confinés chez eux.

"À tous les gens qui sortent pour travailler [...] en respectant les gestes de sécurité, merci de penser aux SDF et de donner ce que vous pouvez. Vêtements, petite monnaie, un sourire, quelques mots, avec une distance de sécurité de deux mètres."

Mais ce n'est pas tout. Ademo pense aussi au reste de la population et insiste sur l'entraide qui doit exister enctre chacun afin de passer au mieux cette période difficile.

"Entraidons-nous comme on le peut, nous sommes des bonnes personnes, chacune d'entre nous a un grand coeur en lui."

Il est intéressant de voir comment une crise peut révéler les caractères des gens. Ademo et N.O.S de PNL qui ne donnent pas d'interviews peuvent paraître hautains ou distants et pourtant, depuis le début de la crise, ils font partie des artistes les plus impliqués dans la prévention et la sensibilisation de la population. Un geste qu'on ne peut que saluer.