Blueface : "6ix9ine n'a aucune personnalité ! C'est un gros fake..."

Le rappeur continue de le clasher médiatiquement...

Ce vendredi, le rappeur Blueface lâche un nouveau projet inédit baptisé "Find The Beat", et par la même occasion, il a décidé de tacler 6ix9ine à la gorge. Voici les détails de cette nouvelle attaque !

C'est un fait : 6ix9ine n'est plus le bienvenu dans le rap game américain. La majorité des artistes urbains détestent le jeune Tekashi. La raison ? Le rappeur controversé from New York a balancé plusieurs informations extrêmement importantes sur les Nine Trey Gangsta Bloods ; le gang qui l'a bercé. En prenant ce risque, l'artiste de 23 ans avait pour espoir d'être libéré de prison en décembre. Pari perdu pour le jeune 9ine qui est condamné à y rester jusqu'au 2 août prochain.

Malgré sa peine, Tekashi 6ix9ine s'en sort très bien comparé à ses frères des Bloods tombés à cause de lui. Ses confessions lui ont valu le titre de "Snitch" (un rat en anglais, synonyme de "traitre" et de "balance"). Son geste est considéré comme contraire au code des rappeurs américains d'où la haine de certains artistes tels que Snoop Dogg (très attaché aux valeurs du rap et de la rue), YG, Meek Mill et Blueface qui en a remis une couche ce jeudi 12 mars.

Pour promouvoir son nouveau projet, Blueface a été invité dans émission de radio de Los Angeles. Au cours de sa conversation avec les animateurs présents dans le studio, ces derniers sont revenus sur l'affaire qui a fait trembler les US en 2019. L'un des journalistes a annoncé apprécier le travail artistique de 9ine et ça, ça n'a pas plu au rappeur !

Selon lui 6ix9ine n'a aucune personnalité. Tekashi serait un homme totalement fake qui (encore une fois) n'entre pas dans les codes du rap game américain : "N*que 6ix9Ine ! Non mais p*tain, comment on peut le respecter si le mec n'est pas réel ? Comment on peut respecter quelque chose qui n'existe pas ! Le mec n'a pas de personnalité, sa présence médiatique, sa présence sur internet est fake. Internet a crée un monstre (6ix9ine) et maintenant il est devenu incontrôlable".

"F*ck 6ix9ine. On Crip !" (une référence à son gang).

Après ça, Blueface a donné son avis sur les fans de 9ine qui attendent impatiamment sa sortie. Le rappeur s'est permis de les critiquer : "Certaines personnes se foutent de savoir ce qu'il a fait de mal dans sa vie, tout ce qu'ils veulent c'est un nouveau projet".

Pour clôturer le sujet brulant, Blueface a tout simplement annoncé que 9ine ne ferait plus partie du monde du rap game américain, en tout cas, son crew (Meek Mill, Wack 100...) et lui-même s'opposeront à son art.

Pour rappel, Tekashi 6ix9ine a signé un nouveau contrat à 10 millions de dollars dans le même label que Trippie Redd !