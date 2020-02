Big Sean, Travis Scott, Wale ont designé des maillots NBA !

Grosse collection à découvrir pour les mordus de Basket !

On le sait depuis longtemps et on l’a encore vu il y a peu avec le décès de la légende du basket Kobe Bryant, ce sport noue des liens assez particuliers avec le monde du rap et du Hip-Hop. Pour cette raison, la NBA a offert à certains rappeurs une occasion unique : celle de customiser des maillots.

Une collaboration entre Bleacher Report, la NBA elle-même et Mitchell & Ness qui donne naissance à la NBA Remix Collection.

Et la liste des six rappeurs sélectionnés est plutôt prestigieuse : Travis Scott pour le maillot des Houston Rockets, Schoolboy Q pour les Los Angeles Lakers ou encore Big Sean pour les Détroit Pistons, E-40 s’occupe lui de celui du vice-champion de NBA, les Golden State Warriors ou encore Wale à la finition de celui des Washington Wizards.

Les artistes se retrouvent donc comme les têtes d’affiches et défendent haut et fort leurs origines. Des maillots pour lesquels les rappeurs se sont inspirés de leurs expériences personnelles et professionnelles. Les observateurs les plus assidus observeront alors rapidement les références cachées par les artistes dans les nouveaux maillots des équipes, notamment la planète sur le maillot de Houston faisant référence à l’Astroworld de Travis…

Le directeur marketing de la marque Bleacher Report a d’ailleurs déclaré :

"Bleacher Report vit à l’intersection du sport et de la culture. La NBA Remix Collection est probablement la meilleure représentation physique de cette mission. Elle fusionne la musique hip-hop et le basket-ball au niveau local avec des designs innovants qui alimenteront la conversation parmi une communauté de fans qui sont la nouvelle avant-garde du style."

Le propriétaire de Michell & Ness, Kevin Wulff s’est lui aussi exprimé sur ce nouveau partenariat. Il déclare :

"Mitchell & Ness x Bleacher Report est un partenariat qui permet aux deux marques de bénéficier d’une dynamique continue dans le domaine où le sport et le divertissement se heurtent. Nous sommes ravis de la dernière collection NBA Remix et de la façon dont ce partenariat continue de faire de grands progrès vers cette culture de style de vie sportif."

Des photos à venir retrouver juste ici afin de découvrir la collection qui devrait se vendre comme des petits pains :