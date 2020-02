Nick Cannon accuse Eminem de promouvoir la drogue !

Nouvelles accusations ! Le beef n'est pas prêt de s'arrêter...

Eminem et Nick Cannon : un beef qui n'est pas prêt de s'arrêter ! Depuis plusieurs années, les deux artistes se clashent par sons et interviews interposés. Insultes, accusations, leurs propos vont très loin... La preuve : Nick accuse Eminem de promouvoir la drogue auprès des jeunes. Explications.

Des années de haine ! Eminem et Mariah Carey faisait le bonheur de la presse américaine à l'époque. Souvent en clash, les deux artistes se haissaient. En épousant la diva du R'n'B, Nick Cannon s'est ancré dans ce beef. Em l'a clashé à maintes reprises quant à sa façon de se comporter avec Mariah. Celui qui vient de sortir "Music To Be Murdered By" accuse Mariah d'être une dominatrice qui a "castrer son mari Nick". Des propos qui n'ont pas forcément plu au principal interessé...

D'interview en interview, Cannon, bien divorcé de Mariah, continue d'alimenter son beef avec le "Slim Shady". Après l'avoir insulté de raciste, il l'accuse désormais de promouvoir la drogue auprès des plus jeunes.

Invité sur "VladTV", Nicki Cannon pense qu'Eminem, de par son influence sur le rap et sur les jeunes a encouragé toute une génération à consommer des drogues dures.

Il annonce : "Je sais que blâmer les personnes qui ont de l'influence n'est pas la solution. Et si j'en parle aujourd'hui c'est parce que je crois que c'est de notre devoir de changer les choses(...). Eminem a été le premier rappeur à pousser les plus jeunes aux pilules avec son personne Slim Shady".

Un discours très influencé par son mépris envers l'artiste... La drogue faisant partie intégrante de beaucoup de sons rap depuis des décennies. Pour l'heure, le recordman au Billboard 200 n'a pas réagi à cette nouvelle attaque. Attendons...