Booba : un documentaire sur le phénomène sur YouTube

Le premier reportage consacré à Booba est disponible sur YouTube.

Un documentaire de 49 minutes sur Booba a été lâché sur Youtube. Dans ce dernier, étudiants, journalistes, et linguistes analysent la carrière du Duc. Une première.

"L’argot sous un garrot", c’est comme ça que se nomme ce reportage inédit. Réalisé par Olivier Pillot et Laura Milienne et publié sur Youtube, il décrypte le parcours phénoménal de Booba. Les intervenants sont bien choisis. Entre étudiant en droit, journaliste spécialiste du rap ou encore auteur, ils apportent une analyse pertinente sur le rappeur.

Aujourd’hui quand nous parlons de Booba, nous faisons automatiquement référence à ses clashs, ses polémiques, et ses provocations à n’en plus finir. Mais il ne faut pas oublier que le Duc de Boulogne est avant tout un artiste aux textes forts. Et c’est sur ce second axe que se concentre "L’argot sous un garrot". C’est d’ailleurs ce qui rend ce documentaire particulièrement intéressant. Il nous explique et nous montre à quel point Booba est un pilier marquant de notre rap français. Sa plume est singulière, son flow d’une justesse déconcertante et sa volonté d’innover indéniable.

Alors oui Booba critique, Booba clash, Booba cherche le fight. Mais c’est un excellent rappeur qui manie les mots comme personne. Il sait ce qui a marché, ce qui fonctionne, et ce qui va cartonner les prochaines années. C’est le maestro de rap game français.

C’est ce que le reportage nous fait comprendre. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, celui qui est à deux doigts de créer son propre réseaux social est magistral.

Retrouvez le reportage ci-dessous :