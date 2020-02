Nicki Minaj : Elle insulte Rosa Parks et crée la polémique sur Twitter !

La rappeuse s'attaque à une légende de l'histoire black américaine...

Mais qu'arrive-il à Nicki Minaj ? Après s'être clashée en public avec son ex Meek Mill, la rappeuse s'est attaquée hier soir à une légende de la défense de la communauté black américaine, Rosa Parks. Ce tacle, c'est une bombe à retardement sur Twitter... Voici les détails de la polémique.

Queen du rap Us depuis quelques années, Nicki Minaj a eu de nouveaux clashs mémorables ! Après avoir annoncé sa retraite musicale, on a appris hier qu'elle était déjà retour en studio cette semaine. Une actualité sur laquelle la rappeuse surfe puisqu'elle est de plus en plus active sur son compte Instagram ! Et en plus de ça, elle a décidé, mardi 4 février, d'enflammer les réseaux en lâchant un nouveau son où elle s'attaque ouvertement à une icône des droits black américains, Rosa Parks.

Revoyons l'histoire ! Pendant la ségrégation aux Etats-Unis, les personnes noires et les personnes blanches coexistaient mais ne devaient pas se mélanger. La communauté blanche avait le droit à de belles places dans les transports, de belles toilettes publics, de belles places aux restaurants (...), les black américains devaient se plier à ces régles. Rosa Parks, une femme noire extrêmement courageuse, a refusé de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Une histoire qui a fait le tour du monde et qui a incité la communauté noire américaine à se rebeller pour faire valoir leurs droits.

Nicki Minaj a repris cette histoire dans son titre "Yikes" pour critiquer l'acte historique de Rosa Parks. Elle a lâché ses punchlines sur les réseaux sociaux et autant vous dire que ça n'est pas passé du tout : "Toutes ces p*tes, t'as pas voulu lever ton c*l, Rosa Parks". Un moyen de revenir sur le devant de la scène en bombe ou gros manque de respect ? En tout cas, la twittosphère semble en colère contre la rappeuse américaine, qui vient de se faire un grand nombre d'ennemis en l'espace de quelques heures...

"Tout le monde est choqué parce que Nicki minaj crache sur Rosa Parks mais je vous rappelle que c'est la même personne qui disait "Comme les medecins de Michael Jackson, ils sont en train de me tuer"

"Rosa Parks après avoir découvert que Nicki Minaj l'a clash dans son nouveau son".

"J'ai cru entendre que Nicki Minaj a manqué de respect à Rosa Parks. Ca ne m'étonne pas, elle a déjà manqué de respect à Malcolm X aussi".